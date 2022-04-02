Belediye Kütahyaspor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 3.Lig

3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Belediye Kütahyaspor kendi seyircisi önünde küme düşme mücadelesi veren Kahta 02 Spor'u konuk ediyor. Peki Belediye Kütahyaspor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?