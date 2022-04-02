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TIMETURK / SPOR / Belediye Kütahyaspor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 3.Lig

Belediye Kütahyaspor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 3.Lig

3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Belediye Kütahyaspor kendi seyircisi önünde küme düşme mücadelesi veren Kahta 02 Spor'u konuk ediyor. Peki Belediye Kütahyaspor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-04-02 11:53:42
Belediye Kütahyaspor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 3.Lig

3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Belediye Kütahyaspor kendi seyircisi önünde küme düşme mücadelesi veren Kahta 02 Spor'u konuk ediyor. Peki Belediye Kütahyaspor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Belediye Kütahyaspor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman saat kaçta?

Belediye Kütahyaspor - Kahta 02 Spor maçı bugün saat 14:00'da oynanacak.

Belediye Kütahyaspor - Kahta 02 Spor maçı hangi kanalda?

Belediye Kütahyaspor - Kahta 02 Spor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayınlanmayacaktır. Ancak ev sahibi ekibin sosyal medya hesabından mücadeleyi yayınlama ihtimalide bulunmaktadır.  .

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