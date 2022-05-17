Belediye Kütahyaspor - Hopaspor maçını canlı izle! 3.Lig Play OFF

3.Lig Play OFF çeyrek final rövanş maçında Belediye Kütahyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Artvin Hopaspor’u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde bu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Belediye Kütahyaspor - Hopaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?