Belediye Kütahyaspor - Hendekspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de Pazar kuşağı maçlarıyla devam ediyor. Belediye Kütahyaspor - Hendekspor karşılaşıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?