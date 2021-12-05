Belediye Kütahyaspor - Hendekspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'de Pazar kuşağı maçlarıyla devam ediyor. Belediye Kütahyaspor - Hendekspor karşılaşıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-05 12:45:57
TFF 3.Lig'de Pazar kuşağı maçlarıyla devam ediyor. Belediye Kütahyaspor - Hendekspor karşılaşıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Belediye Kütahyaspor - Derince Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta oynanacak?
Belediye Kütahyaspor - Derince Belediyespor maçı bugün saat 13:00'da başlayacak.
Belediye Kütahyaspor - Derince Belediyespor canlı yayınlanacak mı?
Belediye Kütahyaspor - Derince Belediyespor maçını yerel ve ulusal kanalların yayın akışında bulunmamaktadır. İki kulüpte sosyla medya hesaplarından karşılaşmayı yayınlayabilirler.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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