Belediye Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor maçı canlı izleme ekranı!
TFF 3.Lig'in 19.haftasında Belediye Kütahyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Bursa Yıldırımspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?
2022-01-23 12:46:59
TFF 3.Lig'in 19.haftasında Belediye Kütahyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Bursa Yıldırımspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?
Belediye Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor maçı 23 Ocak Pazar saat 13:00'da oynanacak.
Belediye Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor maçı ev sahibi takımın YouTube hesabından yayınlanması bekleniyor. .
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