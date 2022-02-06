Belediye Kütahyaspor - Bergama Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 24.haftasında Belediye Kütahyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Bergama Belediyespor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?