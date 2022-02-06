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TIMETURK / SPOR / Belediye Kütahyaspor - Bergama Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

Belediye Kütahyaspor - Bergama Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 24.haftasında Belediye Kütahyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Bergama Belediyespor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2022-02-06 12:44:35
Belediye Kütahyaspor - Bergama Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 24.haftasında Belediye Kütahyaspor kendi saha ve seyircisi önünde Bergama Belediyespor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?

Belediye Kütahyaspor - Bergama Belediyespor maçı 6 Şubat Pazar saat 13:00'da oynanacak.

Belediye Kütahyaspor - Bergama Belediyespor maçı hangi kanalda?

Belediye Kütahyaspor - Bergama Belediyespor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak ev sahibi kulübün sosyal medya hesabından da yayınlama ihtimalide bulunuyor. .

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