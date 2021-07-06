beIN Sports'dan ücretsiz nasıl maç izlenir?

Özellikle birçok futbol karşılaşmasının yayınlandığı ve eskiden Lig TV olarak bilinen beIN Connect ve beIN Sports’u birçok kişi ücret vermeden izlemek ister. Bu normal şartlarda pek mümkün gözükmektedir. Fakat uygun frekans bilgileri girilerek beIN Sports Haber kanalını televizyonunuzdan veyahut internet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden izleyebilirsiniz. Peki beIN Sports Haber nasıl ücretsiz olarak izlenir? beIN Sports Haber internetten izlenebilir mi? beIN Sports Haber hangi maçları vermektedir?

Birçok spor sever, Türkiye Futbol liginin ve diğer birçok spor müsabakasının ücretli bir şekilde yayınlandığı beIN Sports ve beIN Connect kanallarından ücretsiz olarak bu müsabakaları izlemek ister. Fakat yayıncı kuruluş herhangi bir ücret ödemeden izleyicilerine bu hizmeti sunmaz. Fakat belli durumlarda beIN Sports Haber üzerinden ücretsiz olarak maç izlemek mümkün. İşte tüm detayları ile beIN Sports Haber'den ücretsiz olarak maç izleme…

beIN Sports Haber'den ücretsiz olarak faydalanma

beIN Sports, ülkemizde Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig başta olmak üzere birçok spor müsabakasının yayıncı kuruluşu olarak görev almaktadır. Verilen ücret karşılığında spor severler takımlarının maçlarını televizyonları veyahut mobil cihazları vasıtasıyla izleyebilmektedir. Bunun dışında özellikle lig maçlarının tamamı ücretli bir şekilde yayınlanmaktadır. Fakat beIN Sports Türk futbol takımlarının Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa UEFA Ligi maçlarını izleyicilerine ücretsiz olarak izleme fırsatı sunuyor. Bunun yanı sıra maç özetleri, goller, takımlar hakkımda haberlere de bu kanal vasıtasıyla ulaşmak mümkün. Bu maçları izleyebilmek için öncelikle beIN Sports Haber kanalının televizyonumuzda mevcut olması gerekmektedir. Eğer mevcut değilse beIN Sports Haber kanalını televizyonumuza dahil etmek için şu frekans bilgileri kullanılabilir;

beIN Sports Haber Türksat 4A Uydu Frekansı

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12378 Mhz

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

beIN Sports Haber Eutelsat Uydu Frekansı

Uydu: Eutelsat 7C

Frekans: 10804 Mhz

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Symbol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Türksat 4A Uydu alıcısından beIN Sports Haber kanalı nasıl yüklenir?

Eğer beIN Sports Haber kanalını televizyonumuza yükleyip, takımızımın Avrupa maçlarını ve diğer haberleri takip etmek istiyorsak belli adımları takip ederek bu işlemi gerçekleştirebiliriz.

Öncelikle antenimizin Türksat 4A uydu alıcısını kapsaması gerekiyor.

Daha sonra kurulum menüsünden Frekans Ekle kısmına geçeriz.

Uydu olarak Türksat 4A uydu alcısını seçmemiz gerekmektedir.

Bu seçimi yaptıktan sonra, önümüze çıkan bölümde frekans kısmına 12379 yazmamız gerekmektedir.

Polarizasyon kısmını ise Horizontal Yatay olarak seçeriz.

Sembol bölümüne 3000 yazdıktan sonra FEC değer de otomatik olarak dahil edilecektir. Eğer otomatik olarak dahil edilmezse FEC değerini 3/3 olarak atamamız gerekir.

İnternet üzerinden beIN Sports Haber nasıl izlenir?

Belli maçların ücretsiz olarak sunulduğu beIN Sports Haber kanalı internette üzerinden de ücretsiz olarak izleenebilir. Eğer uydu alcısı ile uğraşmak istemiyorsanız, internet üzerinden kolaylıkla bu hizmete erişebilirsiniz.

İnternet üzerinden beIN Sports Haber'i takip ederek maçların geniş ve detaylı özetleri ve diğer spor müsabakaları ile ilgili haberleri de izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra beIN Sport'un internet sitesinde takipçilere sunulan Video Lig vasıtasıyla, futbolseverler tuttukları takımların maç özetlerini, haberlerini, en güzel gollerini ve ilginç pozisyonlarını izleyebilecektir.

36 ülkede hizmet veren beIN Sports, verdiği hizmet ile futbol severlere stadyumlara gitmeden maç izleme imkanı sunuyor. Birçok ülkenin futbol liglerini rahatlıkla takip edebilmek için belli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret ödendiği taktirde şifresiz olarak tüm maçlara erişilebilir. Bunun yanı sıra ücretsiz şekilde sunulan beIN Sports Haber ile de belli maçlar ve haberler ücretsiz olarak izlenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.