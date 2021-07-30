Bedavaya geliyor! Trabzonspor'dan Emre Mor atağı
Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor milli futbolcu Emre Mor'u gündemine aldı.
2021-07-30 09:48:58
Son olarak kadrosuna Dorukhan Toköz'ü katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Bordo mavili ekip Celta Vigo'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için harekete geçti. Trabzonspor teknik patronu Abdullah Avcı'nın milli futbolcuya olumlu rapor verdiği belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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