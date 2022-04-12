Bayern Münih - Villarreal maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Alman devi Bayern Münih kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol temsilcisi Villarreal'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Bayern Münih - Villarreal maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-04-12 20:45:15
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Alman devi Bayern Münih kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol temsilcisi Villarreal'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Bayern Münih - Villarreal maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Bayern Münih - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta?
Bayern Münih - Villarreal maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak.
Bayern Münih - Villarreal maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Bayern Münih - Villarreal maçı EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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