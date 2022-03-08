Bayern Münih - Salzburg maçını canlı izle! EXXEN CANLI YAYIN
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih Almanya'da Salzburg'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Bayern Münih - Salzburg maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-08 20:44:55
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih Almanya'da Salzburg'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Bayern Münih - Salzburg maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Bayern Münih - Salzburg maçı bu gece saat 23.00'da oynanacak.
Bayern Münih - Salzburg maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Bayern Münih - Salzburg maçı EXXEN ekranlarından naklen ve canlı yayınlanacak. .
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