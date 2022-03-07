Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih kendi evinde Salzburg'u konuk ediyor. Peki Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?