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TIMETURK / SPOR / Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih kendi evinde Salzburg'u konuk ediyor. Peki Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

28 Dakika Önce
2022-03-07 18:12:29
Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih kendi evinde Salzburg'u konuk ediyor. Peki Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman saat kaçta?

Bayern Münih - Salzburg maçı 8 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak.

Bayern Münih - Salzburg maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Bayern Münih - Salzburg maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .

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