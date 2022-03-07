Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih kendi evinde Salzburg'u konuk ediyor. Peki Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-03-07 18:12:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih kendi evinde Salzburg'u konuk ediyor. Peki Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman saat kaçta?
Bayern Münih - Salzburg maçı 8 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak.
Bayern Münih - Salzburg maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Bayern Münih - Salzburg maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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