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Bayern Münih-Greuther Fürth - CANLI İZLE

Almanya Bundesliga maçında Bayern Münih ile Greuther Fürth karşı karşıya geliyor.

2 Saat Önce
2022-02-20 16:35:02
Bayern Münih-Greuther Fürth - CANLI İZLE

Almanya Bundesliga maçında Bayern Münih ile Greuther Fürth kozlarını paylaşıyor. Peki maç saat kaçta hangi kanalda? Mücadele Bein Sports 3 kanalında şifresiz canlı olarak yayınlanıyor. Maçın haklemi ise henüz belli değil.

Bayern Münih-Greuther Fürth maçı saat kaçta hangi kanalda?

Saat 17:30'da başlayan müsabaka Bein Sports 3 üzerinden canlı olarak izlenebilir.

Bayern Münih-Greuther Fürth canlı izle

Bayern Münih-Greuther Fürth sakat ve cezalılar

Bayern Münih: Manuel Neuer (Sakatlık - Diz Sakatlığı), Serge Gnabry ( Şüpheli), Kingsley Coman (Şüpheli), Leon Goretzka ( Sakatlık - Diz Sakatlığı), Alphonso Davies (Sakatlık - Hasta)

Greuther Fürth: Gideon Jung ( Sakatlık - Antrenman Eksikliği), Marius Funk ( Sakatlık - Diz Sakatlığı), Jessic Ngankam (Sakatlık - Diz Sakatlığı), Robin Kehr ( Sakatlık - Diz Sakatlığı) .

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