Bayern Münih-Greuther Fürth - CANLI İZLE
Almanya Bundesliga maçında Bayern Münih ile Greuther Fürth karşı karşıya geliyor.
2022-02-20 16:35:02
Almanya Bundesliga maçında Bayern Münih ile Greuther Fürth kozlarını paylaşıyor. Peki maç saat kaçta hangi kanalda? Mücadele Bein Sports 3 kanalında şifresiz canlı olarak yayınlanıyor. Maçın haklemi ise henüz belli değil.
Bayern Münih-Greuther Fürth maçı saat kaçta hangi kanalda?
Saat 17:30'da başlayan müsabaka Bein Sports 3 üzerinden canlı olarak izlenebilir.
Bayern Münih-Greuther Fürth canlı izle
Bayern Münih-Greuther Fürth sakat ve cezalılar
Bayern Münih: Manuel Neuer (Sakatlık - Diz Sakatlığı), Serge Gnabry ( Şüpheli), Kingsley Coman (Şüpheli), Leon Goretzka ( Sakatlık - Diz Sakatlığı), Alphonso Davies (Sakatlık - Hasta)
Greuther Fürth: Gideon Jung ( Sakatlık - Antrenman Eksikliği), Marius Funk ( Sakatlık - Diz Sakatlığı), Jessic Ngankam (Sakatlık - Diz Sakatlığı), Robin Kehr ( Sakatlık - Diz Sakatlığı) .
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