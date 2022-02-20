Bayern Münih-Greuther Fürth - CANLI İZLE

Almanya Bundesliga maçında Bayern Münih ile Greuther Fürth karşı karşıya geliyor.

Almanya Bundesliga maçında Bayern Münih ile Greuther Fürth kozlarını paylaşıyor. Peki maç saat kaçta hangi kanalda? Mücadele Bein Sports 3 kanalında şifresiz canlı olarak yayınlanıyor. Maçın haklemi ise henüz belli değil.

Bayern Münih-Greuther Fürth maçı saat kaçta hangi kanalda?

Saat 17:30'da başlayan müsabaka Bein Sports 3 üzerinden canlı olarak izlenebilir.

Bayern Münih-Greuther Fürth canlı izle

Bayern Münih-Greuther Fürth sakat ve cezalılar

Bayern Münih: Manuel Neuer (Sakatlık - Diz Sakatlığı), Serge Gnabry ( Şüpheli), Kingsley Coman (Şüpheli), Leon Goretzka ( Sakatlık - Diz Sakatlığı), Alphonso Davies (Sakatlık - Hasta)

Greuther Fürth: Gideon Jung ( Sakatlık - Antrenman Eksikliği), Marius Funk ( Sakatlık - Diz Sakatlığı), Jessic Ngankam (Sakatlık - Diz Sakatlığı), Robin Kehr ( Sakatlık - Diz Sakatlığı) .