Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach malını donmadan HD olarak canlı izle!
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-07 20:45:14
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı bugün 22:30'da başlayacak.
Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı beIN Sports HD 2, TiviBu Spor 2 ve Nesine'den naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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