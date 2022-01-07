DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Özel Güvenlik Sınavı sonuçları | 95. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 34 Filistinliyi yaraladı
Tarlada yeni dönem; insansız traktör geliyor
“Rusya’nın müdahalesiyle Kazakistan’da halk, güç kullanılarak bastırılacak”
Almanya'da Kovid-19 tedbirlerine yeni ilaveler getirildi
Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach malını donmadan HD olarak canlı izle!
Antalya hava durumu | Meteoroloji hava durumu Antalya
'Yerli ve yabancı, silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşmak zorunda kaldık'
Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Camdaki Kız 27. bölüm ne zaman? Camdaki Kız son bölüm tek parça
Bakan Kurum, yangınlarından en çok etkilenen Demirciler mahallesinde
Kovid aşıları güvenli mi? Aşı randevusu nasıl alınır?
Elitaş'tan 'emekli milletvekili maaşı' açıklaması
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı kaçta? Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? Trabzonspor'un kaç puanı var?
Borsada yabancılar satışa mı geçti? BIST verileri nasıl seyretti? Brent petrolün seyri ne yönde?

TIMETURK / SPOR / Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach malını donmadan HD olarak canlı izle!

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach malını donmadan HD olarak canlı izle!

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

55 Dakika Önce
2022-01-07 20:45:14
Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach malını donmadan HD olarak canlı izle!

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı bugün 22:30'da başlayacak.

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı beIN Sports HD 2, TiviBu Spor 2 ve Nesine'den naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş