DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Pancar vücudu zehirli maddelerden temizliyor
Korkutan dolar uyarısı? Türkiye kritik eşikte mi? Scope Ratings'in amacı ne?
Manchester United - Young Boys maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Bayern Münih - Barcelona maçını donmadan HD olarak canlı izle!
DSÖ: Omicron'un küresel bir kriz haline gelmesini önlemek için Kovid-19 aşınızı yaptırın
Kilo vermek isterken bu hatalara düşmeyin
Brezilyalı Pele tekrar hastanede. Pele'nin hastalığı ne? Pele kanser mi?
Google: 2021’de Türkiye en çok bunları aradı
Hindistan cevizi yağının bu faydalarını biliyor musunuz?
'Arama sonuçları': Müşterileri kandırmakla suçlandı!
İngiltere'den Rusya'ya 'Ukrayna' uyarısı
Rüyada diş görmenin anlamı nedir?
Kız öğrenci yurdundaki olayla ilgili açıklama
Kedilerinize asla bu yiyecekleri vermeyin!
TBMM'de 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliği

TIMETURK / SPOR / Bayern Münih - Barcelona maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Bayern Münih - Barcelona maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Şampiyonlar Ligi nefesleri kesecek bir müsabakaya sahne oluyor. Bayern Münih - Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

25 Dakika Önce
2021-12-08 22:09:43
Bayern Münih - Barcelona maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Şampiyonlar Ligi nefesleri kesecek bir müsabakaya sahne oluyor. Bayern Münih - Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Bayern Münih - Barcelona maçı bugün saat 23.00'da başlayacak.

Bayern Münih - Barcelona maçı hangi platformda?

Bayern Münih - Barcelona karşılaşması EXXEN platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş