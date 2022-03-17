Bayern Leverkusen - Atalanta maçı canlı yayınlanacak mı? EXXEN CANLI
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Leverkusen kendi saha ve seyircisi önünde Atalanta'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-03-17 16:25:24
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Leverkusen kendi saha ve seyircisi önünde Atalanta'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Bayern Leverkusen - Atalanta maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
Bayern Leverkusen - Atalanta maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Bayern Leverkusen - Atalanta maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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