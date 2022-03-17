Bayern Leverkusen - Atalanta maçı canlı yayınlanacak mı? EXXEN CANLI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Leverkusen kendi saha ve seyircisi önünde Atalanta'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?