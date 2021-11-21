Bayburtspor - İnegölspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Bayburtspor - İnegölspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-11-21 10:41:03
TFF 2.Lig'in 13.haftasında Bayburt İl Özel İdare Spor kendi saha ve seyircisi önünde Bursa temsilcisi İnegölspor'u misafir ediyor.
Peki bu maç canlı yayınlanacak mı?
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR – İNEGÖLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Bayburtspor – İnegölspor 20 Kasım 2021 Pazar günü Saat 13:00'de oynanacak. Müsabakayı TV kanalları canlı yayınlamıyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından müsabakayı canlı yayınlama ihtimali de bulunmaktadır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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