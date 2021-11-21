Bayburtspor - İnegölspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Bayburtspor - İnegölspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 13.haftasında Bayburt İl Özel İdare Spor kendi saha ve seyircisi önünde Bursa temsilcisi İnegölspor'u misafir ediyor.

Peki bu maç canlı yayınlanacak mı?

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR – İNEGÖLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bayburtspor – İnegölspor 20 Kasım 2021 Pazar günü Saat 13:00'de oynanacak. Müsabakayı TV kanalları canlı yayınlamıyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından müsabakayı canlı yayınlama ihtimali de bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.