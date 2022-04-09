Bayburt Özel İdare Spor - Niğde Anadolu FK maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'in 34.haftasında Bayburt ÖİS kendi seyircisi önünde ligde zor günler geçiren Niğde Anadolu FK'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
2022-04-09 13:40:20
TFF 2.Lig'in 34.haftasında Bayburt ÖİS kendi seyircisi önünde ligde zor günler geçiren Niğde Anadolu FK'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
Bayburt ÖİS - Niğde Anadolu FK maçı hangi gün ve saatte?
Bayburt ÖİS - Niğde Anadolu FK maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'da oynanacak.
Bayburt ÖİS - Niğde Anadolu FK maçı canlı yayınlanacak mı?
Bayburt ÖİS - Niğde Anadolu FK maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayınlanmayacaktır. Ancak ev sahibi ekibin sosyal medya hesabından da bu zorlu mücadelenin yayınlaması bekleniyor. .
YORUMLAR (0)