Bayburt Özel İdare Spor - Niğde Anadolu FK maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 34.haftasında Bayburt ÖİS kendi seyircisi önünde ligde zor günler geçiren Niğde Anadolu FK'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?