Bayburt ÖİS - Adıyaman FK maçı canlı yayınlanacak mı?
2.Lig'de 15.hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Bayburt ÖİS - Adıyaman FK karşılaşıyor.
2021-12-05 12:02:14
2.Lig'de 15.hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Bayburt ÖİS - Adıyaman FK karşılaşıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Bayburt ÖİS - Adıyaman FK maçı bugün 13:00'da başlıyor.
Karşılaşmayı ulusal ve yerel televizyon kanalları yayınlamıyor. Ancak kulüpler sosyal medya hesaplarından mücadeleyi yayınlayabiliyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)