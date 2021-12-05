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Bayburt ÖİS - Adıyaman FK maçı canlı yayınlanacak mı?

2.Lig'de 15.hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Bayburt ÖİS - Adıyaman FK karşılaşıyor.

2 Saat Önce
2021-12-05 12:02:14
Bayburt ÖİS - Adıyaman FK maçı canlı yayınlanacak mı?

2.Lig'de 15.hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Bayburt ÖİS - Adıyaman FK karşılaşıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Bayburt ÖİS - Adıyaman FK maçı bugün 13:00'da başlıyor.

Karşılaşmayı ulusal ve yerel televizyon kanalları yayınlamıyor. Ancak kulüpler sosyal medya hesaplarından mücadeleyi yayınlayabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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