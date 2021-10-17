Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK maçı canı yayın!
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8.hafta karşılaşmasında Bayburt Özel İdarespor kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor.Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-10-17 11:23:41
Çorum FK, Bayburt Özel İdarespor'a misafir oluyor. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Sivas Belediyespor'a mağlup olan Çorumspor deplasmanda puan ve puanlar arıyor.
Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK maçı ne zaman saat kaçta?
Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK 17 Ekim Pazar günü Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda saat 14'te başlayacak.
Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK maçının hakemi kim?
Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK karşılaşmasında Fatih Tokail düdük çalacak.
Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK maçı hangi kanalda?
Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK maçını Çorum FK Youtube hesabının yayınlaması bekleniyor. Öte yandan karşılaşmanın önemli anları sitemizde yer alacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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