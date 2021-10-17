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TIMETURK / SPOR / Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK maçı canı yayın!

Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK maçı canı yayın!

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8.hafta karşılaşmasında Bayburt Özel İdarespor kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor.Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

7 Saat Önce
2021-10-17 11:23:41
Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK maçı canı yayın!

Çorum FK, Bayburt Özel İdarespor'a misafir oluyor. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Sivas Belediyespor'a mağlup olan Çorumspor deplasmanda puan ve puanlar arıyor.

Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK maçı ne zaman saat kaçta?

Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK 17 Ekim Pazar günü Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda saat 14'te başlayacak.

Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK maçının hakemi kim?

Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK karşılaşmasında Fatih Tokail düdük çalacak.

Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK maçı hangi kanalda?

Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK maçını Çorum FK Youtube hesabının yayınlaması bekleniyor. Öte yandan karşılaşmanın önemli anları sitemizde yer alacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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