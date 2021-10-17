Bayburt Ö.İ.S - Çorum FK maçı canı yayın!

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8.hafta karşılaşmasında Bayburt Özel İdarespor kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor.Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?