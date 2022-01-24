Batuhan Kör kimdir? Batuhan Kör hangi takımla anlaştı?

Trabzonspor'da transfer harekatı son sürat devam ediyor. Bordo-mavililer bir süredir temaslarını sürdürdüğü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı. 20 yaşındaki futbolcu 24 Ocak Pazartesi günü Trabzon'da olacak.

Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren yönetim, Bursaspor'un 20 yaşındaki golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı. A Spor'un haberine göre; Genç futbolcu 24 Ocak Pazartesi günü Trabzon'da olacak.



TAHA VE KEREM DE TAMAM!

Öte yandan Trabzonspor, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'in transferleri için de her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncunun geliş tarihi kısa sürede netleşecek. .