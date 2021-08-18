Beşiktaş kulübü taraftarını heyecanlandıracak bir transfere imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada Michy Batshuayi'nin Chelsea'den kiralandığı duyuruldu. Kulüp bu transfer için 150 bin euro kiralama bedeli ve 3 milyon 165 bin euro maaş ödeyecek. Yeni sezona da şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş bu transfer ile gol yollarında oldukça güç kazandı. Peki Batshuayi kimdir? Batshuayi kaç yaşında nereli? Batshuayi hangi mevkide oynuyor? İşte Batshuayi'nin hayatı.

Beşiktaş kulübü taraftarını heyecanlandıracak bir transfere imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada Michy Batshuayi'nin Chelsea'den kiralandığı duyuruldu. Kulüp bu transfer için 150 bin euro kiralama bedeli ve 3 milyon 165 bin euro maaş ödeyecek. Yeni sezona da şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş bu transfer ile gol yollarında oldukça güç kazandı. Peki Batshuayi kimdir? Batshuayi kaç yaşında nereli? Batshuayi hangi mevkide oynuyor? İşte Batshuayi'nin hayatı.

Batshuayi Beşiktaş'a kiralık olarak geldi. İngiliz kulübü Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi'ye 3.165.000 Avro ödeme yapılacak. Transferi değerlendiren Sergen Yalçın, "Sakatlığı yok, fiziksel olarak da oynamaya hazır, bu bizim için önemliydi." dedi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Batshuayi kimdir?

Michy Batshuayi-Atunga 2 Ekim 1993 Brüksel'de dünyaya geldi.

Michy BatshuayiKongo asıllı Belçikalı millî futbolcudur.

Belçika U-21 millî takımı forması giyen Batshuayi; 11 kez giydiği millî formayla 5 gol attı.

Michy Batshuayi Chelsea'den kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Futbola 2003-2004′te RFC Evere'de başladı. 2004-2005′te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-2006 sezonunda Brussels'e geçti. 2006-2007 sezonunda Anderlecht'te denendi, sonrasında Brussels'e geri döndü. 2007-2008 sezonunu burada geçirdi.

Standard Liège

2011-2012 sezonu öncesi R. Standard de Liège'e transfer oldu ve profesyonel sözleşmeye imza attı. Michy Batshuayi; 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) (5′i Playoff) toplam 23 maça çıktı, bu maçlarda 6 gol attı. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde 1 maça çıktı; gol atamadı, asist yapamadı. Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol attı. Beker van België'nda (Beker van Belgie) 2 maça çıktı, 2 gol attı. 2012-2013 sezonunda ligde toplam 34 maça (12′si Playoff) çıkarken; 12 gol attı, 5′te asist yaptı. Beker van België'nda (Beker van Belgie) 2 maça çıkarken; gol atamadı, asist yapamadı. 2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta 1 gol, 2 asist, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 1 asist, Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) 29 maçta 18 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, Beker van België'nda (Beker van Belgie) ise 1 maça çıktı. Ligde 30 maçın 29′unda forma giyerken; 26′sında ilk 11′de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta da forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 1 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi'nde 8 maçın 6′sında forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girdi.

Marseille

2014-15 transfer döneminde ise Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Olympique de Marseille takımına 6M Euro bonservis ile transfer oldu.

Chelsea

2016 yılında sezon başında İngiltere Premier League kulübü Chelsea'den 40 milyon € (33,2 milyon £) teklif aldı ve 3 Temmuz'da Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı.[1][2] Batshuayi, Avusturya'da sezon öncesi kampına katıldı ve 20 Temmuz'da Wolfsberger AC'ye karşı hazırlık maçında ilk maçına çıktı. Bir gün sonra, ilk iki golünü Atus Ferlach'a karşı 8-0 kazandıkları hazırlık maçında attı.

Beşiktaş (kiralık)

2021-22 sezonu öncesi Türkiye Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile görüşmeye başladı ve 18 Ağustos 2021 tarihinde 150 bin avro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Beşiktaş'a kiralandı. Beşiktaş, oyuncuya 3 milyon 165 bin avro yıllık ücret ödeyecek.

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