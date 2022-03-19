Batman Petrolspor - Sancaktepe FK maçını canlı izle! TFF 3.LİG

TFF 3.Lig'in 27.haftasında lider Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?