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TIMETURK / SPOR / Batman Petrolspor - Sancaktepe FK maçını canlı izle! TFF 3.LİG

Batman Petrolspor - Sancaktepe FK maçını canlı izle! TFF 3.LİG

TFF 3.Lig'in 27.haftasında lider Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-03-19 11:15:20
Batman Petrolspor - Sancaktepe FK maçını canlı izle! TFF 3.LİG

TFF 3.Lig'in 27.haftasında lider Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

Batman Petrolspor - Sancaktepe FK 19 Mart Cumartesi günü saat 14:00'da oynanacak.

Batman Petrolspor - Sancaktepe FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Batman Petrolspor - Sancaktepe FK Spor 72 YouTube hesabı üzerinden naklen yayınlanacak. .

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