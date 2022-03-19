Batman Petrolspor - Sancaktepe FK maçını canlı izle! TFF 3.LİG
TFF 3.Lig'in 27.haftasında lider Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-03-19 11:15:20
TFF 3.Lig'in 27.haftasında lider Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
Batman Petrolspor - Sancaktepe FK 19 Mart Cumartesi günü saat 14:00'da oynanacak.
Batman Petrolspor - Sancaktepe FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Batman Petrolspor - Sancaktepe FK Spor 72 YouTube hesabı üzerinden naklen yayınlanacak. .
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