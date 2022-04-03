Batman Petrolspor - Nevşehir Belediyespor maçını canlı izle! 3.Lig
TFF 3.Lig 1.Grup'ta lider olan Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde Nevşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-03 12:15:55
TFF 3.Lig 1.Grup'ta lider olan Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde Nevşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Batman Petrolspor - Nevşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Batman Petrolspor - Nevşehir Belediyespor maçı bugün saat 14:00'da oynanacak.
Batman Petrolspor - Nevşehir Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Batman Petrolspor - Nevşehir Belediyespor maçı TRT KURDİ'den canlı olarak izlenebilecek. .
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