Batman Petrolspor - Nevşehir Belediyespor maçını canlı izle! 3.Lig

TFF 3.Lig 1.Grup'ta lider olan Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde Nevşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?