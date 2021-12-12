Batman Petrolspor - Kütahya Belediyespor maçı canlı yayın!
TFF 3.Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lider Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Kütahya Belediyespor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-12 12:05:21
TFF 3.Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lider Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Kütahya Belediyespor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Batman Petrolspor - Kütahya Belediyespor maçı hangi gün ve saatte?
Batman Petrolspor - Kütahya Belediyespor maçı bugün saat 13:00'da Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
Batman Petrolspor - Kütahya Belediyespor maçı hangi kanalda?
Batman Petrolspor - Kütahya Belediyespor maçı Spor 72 YouTube sayfasından yayınlanması bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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