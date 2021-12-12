Batman Petrolspor - Kütahya Belediyespor maçı canlı yayın!

TFF 3.Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lider Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Kütahya Belediyespor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?