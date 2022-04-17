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TIMETURK / SPOR / Batman Petrolspor - Hendekspor maçını canlı izle! 3.Lig

Batman Petrolspor - Hendekspor maçını canlı izle! 3.Lig

TFF 3.Lig'in 31.haftasında lider Batman Petrolspor kendi saha ve taraftarı önünde Hendekspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Batman Petrolspor - Hendekspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

42 Dakika Önce
2022-04-17 14:40:36
Batman Petrolspor - Hendekspor maçını canlı izle! 3.Lig

TFF 3.Lig'in 31.haftasında lider Batman Petrolspor kendi saha ve taraftarı önünde Hendekspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Batman Petrolspor - Hendekspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Batman Petrolspor - Hendekspor maçı hangi gün ve saatte?

Batman Petrolspor - Hendekspor maçı 17 Nisan Pazar günü saat 15:00'da oynanacak.

Batman Petrolspor - Hendekspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Batman Petrolspor - Hendekspor maçı Spor 72 YouTube hesabından naklen yayınlanacak. .

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