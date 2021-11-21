Batman Petrolspor - Elazığspor maçı canlı yayın!
TFF 3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Batman Petrolspor kendi evinde Elazığspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?
2021-11-21 10:46:42
TFF 3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Batman Petrolspor kendi evinde Elazığspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?
Batman Petrolspor ile Elazığspor, 3.Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor
Batman Petrolspor-Elazığspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Saat 13:00'de başlayan müsabaka TRT Kurdi üzerinden canlı olarak izlenebilir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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