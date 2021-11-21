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TIMETURK / SPOR / Batman Petrolspor - Elazığspor maçı canlı yayın!

Batman Petrolspor - Elazığspor maçı canlı yayın!

TFF 3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Batman Petrolspor kendi evinde Elazığspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?

3 Saat Önce
2021-11-21 10:46:42
Batman Petrolspor - Elazığspor maçı canlı yayın!

TFF 3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Batman Petrolspor kendi evinde Elazığspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?

Batman Petrolspor ile Elazığspor, 3.Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor

Batman Petrolspor-Elazığspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Saat 13:00'de başlayan müsabaka TRT Kurdi üzerinden canlı olarak izlenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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