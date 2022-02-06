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TIMETURK / SPOR / Batman Petrolspor - Başkent Gözgözler Akademi FK maçını canlı izle! CANLI YAYIN

Batman Petrolspor - Başkent Gözgözler Akademi FK maçını canlı izle! CANLI YAYIN

TFF 3.Lig'de lider Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde Başkent Gözgözler Akademi FK'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever arama motorlarından bu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu karşılaşma hangi kanaldan yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-02-06 11:36:38
Batman Petrolspor - Başkent Gözgözler Akademi FK maçını canlı izle! CANLI YAYIN

TFF 3.Lig'de lider Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde Başkent Gözgözler Akademi FK'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever arama motorlarından bu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu karşılaşma hangi kanaldan yayınlanacak?

Batman Petrolspor - Başkent Gözgözler Akademi FK maçı 6 Şubat Pazar saat 13:00'da oynanacak.

Batman Petrolspor - Başkent Gözgözler Akademi FK maçı canlı nasıl izlenir?

Batman Petrolspor - Başkent Gözgözler Akademi FK maçı Spor 72 YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek. .

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