Batman Petrolspor - 1954 Kelkitspor maçını canlı izle! CANLI

TFF 3.Lig'in 25.haftasında lider Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde 1954 Kelkitspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?