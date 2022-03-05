Batman Petrolspor - 1954 Kelkitspor maçını canlı izle! CANLI
TFF 3.Lig'in 25.haftasında lider Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde 1954 Kelkitspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-05 12:38:13
TFF 3.Lig'in 25.haftasında lider Batman Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde 1954 Kelkitspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Batman Petrolspor - 1954 Kelkitspor maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 14:00'da oynanacak.
Batman Petrolspor - 1954 Kelkitspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Batman Petrolspor - 1954 Kelkitspor maçı SPOR 72 YouTube hesabından naklen yayınlanacak. .
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