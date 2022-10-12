Batı Trakya’da Fenerbahçeliler Derneği kuruldu

Fenerbahçe futbol takımın Batı Trakya’daki binlerce taraftarı artık resmi bir Dernek çatısı altında faaliyetlerine devam edecek.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği resmen kuruldu. Fenerbahçe futbol takımın Batı Trakya'daki binlerce taraftarı artık resmi bir Dernek çatısı altında faaliyetlerine devam edecek. Yunanistan'daki Türk toprağı Batı Trakya'yı bütünü ile kapsayan ve Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden 76 kurucu üye ile Batı Trakya'da yaşayan Fenerbahçe taraftarları bir araya gelerek, Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği'ni kurdu.

ALLAH UTANDIRMASIN

Yunanistan Dernekler Yasası'na uygun bir şekilde 31 Maddeden oluşan Dernek tüzüğü gereği, Derneğin faaliyetleri arasında spor tesisleri kurma ve çalıştırma ve benzeri spor etkinliklerinin yapılması gibi haklara sahip olduğu da görülüyor.Konuyla ilgili açıklama Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği'nin sosyal medya hesabından yapıldı:

“Batı Trakya Fenerbahçe'liler Derneği bugün itibarı ile resmi olarak kurulmuştur. Derneğimiz Fenerbahçe spor kulübü tarafından da resmi olarak tanınmaktadır. Allah utandırmasın.”

DERNEĞİN YÖNETİM KURULU:

Başkan: Mümin Hasan

Asbaşkan: Bülent Salih

Genel Sekreter: Mehmet Küçük Hüseyin

Kasadar: Hakan Halil Tevfik

Büro ve Malzeme Sorumlucu: Ali Amuçka

Genel Koordinatör: Rıdvan Süleyman

Üye: Emre Kamil

Üye: MertkanAlibaba

Üye: İsmail İsmailoğlu