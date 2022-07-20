Başpehlivan Şimşek: Altın kemeri yastığımın içine sarıp yatıyorum

Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, 'Altın kemerin şu an 1 milyon 500 bin lira gibi bir değeri var. Yattığım yerde yastığımın içine sarıp yatıyorum. Maddi değeri yüksek ama manevi değeri de yüksek. Elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sahip de çıkacağız' dedi.

Tarihi 661. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, memleketi Serik'te esnaf ve STK ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretleri sırasında DHA muhabirine açıklama yapan Şimşek, "Serik halkına teşekkür ediyorum. Altın kemeri kazandığımda söylediğim gibi altın kemeri tüm Serik halkına hediye ediyorum. Serik'ten en son 2006 yılında Osman Aynur getirmişti. 2022'de bana nasip oldu. Elimizden geldiğince er meydanında savaştık. Kırkpınar'a gitmeden önce de burada oturup 'kemeri buraya getireceğim' diye söz vermiştim. Şu anda esnaf ziyaretindeyim. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

'MADDİ DEĞERİ YÜKSEK AMA MANEVİ DEĞERİ DE YÜKSEK'

Güreşlere çocuk yaşta başladığını ve hep zirveyi hedeflediğini anlatan Cengizhan Şimşek, "Alt kademelerden buralara geldim. İlk hedefim başa çıkmaktı, Allah nasip etti. Sonra altın kemerdi o da oldu. Antalya'dan giderken inanarak gittik. Çok sıkı çalıştık. Kendime çok inandım, kalbimi bozmadım. Temiz bir şekilde gittik, temiz bir şekilde altın kemeri almak nasip oldu. Kemerin şu an 1 milyon 500 bin lira gibi bir değeri var. Yattığım yerde yastığımın içine sarıp yatıyorum. Maddi değeri yüksek ama manevi değeri de yüksek. Elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sahip de çıkacağız. Ben üniversitede okuyorum. Güreşlerden dolayı okula gidemedim. Bu sene yedinci sene. Rektörümüzle görüştük. Ne gerekiyorsa yapacak" şeklinde konuştu.

'YAKINDA SEVDİĞİMİ İSTEMEYE GİDECEĞİZ'

Özel hayatından da bahseden Cengizhan Şimşek, "Sevdiğim bir kız var. O da benim gibi Yörük kızı. İnşallah ilerleyen zamanlarda istemeye gideceğiz" dedi. Spora futbolla başladığını ancak tuttuğu takım olmadığını, Antalyaspor'u desteklediğini anlatan Cengizhan Şimşek, ünlü güreşçi Cengiz Elbeye'yi örnek aldığını kaydetti. Şimşek, "Onu çok görmek istiyordum. Hiç görmedim. Güreş hayatımda ve öncesinde hiç görmedim. Nasip olmadı ama inşallah altın kemerle onun mezarına gideceğim" ifadelerini kullandı. DHA

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