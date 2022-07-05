Başpehlivan Şimşek, altın kemeri getiren oyunu eşekle çalışmış

Bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in (26), final güreşinde altın kemeri getiren 'supleks' adlı oyunu, antrenmanları sırasında eşekle çalıştığı ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Cengizhan Şimşek, Edirne'de düzenlenen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Mustafa Taş ile karşılaştı. İki pehlivan ara ara kontrataklar yapsa da 40 dakikalık normal süre içerisinde birbirine üstünlük sağlayamadı. Ardından puan alanın kazanacağı bölüme geçildi.

Cengizhan Şimşek, rakibi Mustafa Taş'ı önden arkaya atarak yapılan 'supleks' oyunuyla açık düşürüp, altın kemerin sahibi oldu. Müsabakayı kazanan Şimşek, Türkiye başpehlivanı unvanını aldı.

EŞEKLE ÇALIŞMIŞ

Cengizhan Şimşek'e altın kemeri getiren oyunu, memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde eşekle çalıştığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Cengizhan Şimşek'in bir eşekle çalıştığı, sonrasında eşeği karın bölgesinden tutup supleks hareketini yaptığı görüldü. Birçok mücadeleyi supleks oyunuyla kazanan Şimşek'in, çevresinde 'supleks adam' olarak tanındığı belirtildi. DHA