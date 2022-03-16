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TIMETURK / SPOR / Başkan Ahmet Nur Çebi açıkladı... Talisca Beşiktaş'a mı geliyor?

Başkan Ahmet Nur Çebi açıkladı... Talisca Beşiktaş'a mı geliyor?

Beşiktaş, bugün gerçekleştirdiği kripto varlık platformu Rain ile 2 senelik gögüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Beşiktaş, gögüs ve güney tribünü sponsorluğundan 12 milyon 250 bin Euro kazanacak. Toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca'nın transferiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş? Ahmet Nur Çebi Talisca açıklama? İşte detaylar...

42 Dakika Önce
2022-03-16 19:39:03
Başkan Ahmet Nur Çebi açıkladı... Talisca Beşiktaş'a mı geliyor?

Beşiktaş, bugün gerçekleştirdiği kripto varlık platformu Rain ile 2 senelik gögüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Beşiktaş, gögüs ve güney tribünü sponsorluğundan 12 milyon 250 bin Euro kazanacak. Toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca'nın transferiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

'Son sözü hep biz söyleriz'

Umarım iki yıl değil, daha fazlası. Verilen ücret değil, en az iki katını sizden almayı düşünüyoruz. Lütfen hazırlıklı olun. Beşiktaş vefakardır. Beşiktaş'ta vefa vardır. Beşiktaşlılar bir yola çıktığında, çıktığı kişiyle yolu yürümeyi çok severler. Bazıları kulübümüzü çok seviyoruz ama söylemeyin, mesleğimiz icabı taraf tutamayız diyorlar. Keşke hakemler de biraz öyle hassas davranabilseler. Beşiktaş olarak son sözü hep biz söyleriz.

'Talisca da olabilir'

Sponsor transfer yapacak mı' sorusuna Başkan Ahmet Nur Çebi, "Getirene getirme denmez. Taraftar birini istiyorsa, siz de onu getirirseniz, ben yapınca beni göklere çıkarıyorlar, benim yerime siz göklere çıkarsınız. Akıllarına bunu sokuyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Onlar da anlıyorlar. Üstüne iyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli. Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir. Neden sınırlıyorsunuz ki? Kur sabitlemesi yok. Ben hiçbir oyuncuma kur sabitleyemedim. Çok denedim ama olmadı maalesef! Kur sabitlemesi olmayacak. Belki de Türk lirası değer kazanacak. Ekonomimiz hep böyle gidecek değil, düzelecektir.

Marka değeri olarak Beşiktaş'tan daha iyisi olduğunu düşünmüyorum

Kripto para konusunda yatırımcılarımızı da düşünerek hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye'nin en iyisiyle anlaşma yaptılar. Daha ötesi var mı? Marka değeri olarak Beşiktaş'tan daha iyisi olduğunu düşünmüyorum. Duruşu, tarzı, renkleri, stadın olduğu yer, tarihi... Her şeyiyle bir numara. Onlar da bir numarayla olmaktan dolayı mutlular. Umarım her konuda başarılı olursunuz. Allah bereketini artırsın derler. dedi. .

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