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TIMETURK / SPOR / Başakşehir, Uğur Uçar ile yollarını ayırdı

Başakşehir, Uğur Uçar ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, Uğur Uçar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

11 Saat Önce
2021-08-07 21:40:10
Başakşehir, Uğur Uçar ile yollarını ayırdı

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Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. 2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk transferi olan Uğur Uçar, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, her zaman 'görev adamı' olarak anılacaktır. Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Uğur Uçar'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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