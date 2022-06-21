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Başakşehir, Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme'yi transfer ediyor!

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Trabzonspor'a veda eden Nwakaeme için kollarını sıvadı.

1 Saat Önce
2022-06-21 12:36:04
Başakşehir, Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme'yi transfer ediyor!

Gelecek sezonun kadro çalışmalarına hız kesmeden devam eden Başakşehir flaş bir ismi yakın markaja aldı.

Nwakaeme'yi gündeme aldılar!

Turuncu lacivertli ekip Trabzonspor'a veda eden Nwakaeme için kolları sıvadı. Başakşehir'in 32 yaşındaki Nijeryalı yıldızı İstanbul'a davet edeceği iddia edildi. Nwakaeme'nin Süper Lig'de oynamakda ısrarcı olduğu belirtildi.

KAYNAK: TİMETÜRK .

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