Başakşehir, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'e talip oldu!

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Medipol Başakşehir bordo mavili ekipte fazla forma şansı bulamayan Hüseyin Türkmen'e talip oldu.

Stoper mevkisini yerli futbolcudan yana kullanmak isteyen Başakşehir'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Hüseyin Türkmen'e kanca

İstanbul temsilcisi Trabzonspor'da yedek kulübüsine mahkum olan ve forma şansı bulamayan Hüseyin Türkmen için harekete geçti. Başakşehir kurmaylarının önümüzdeki günlerde Karadeniz temsilcisinin kapısını çalacağı iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.