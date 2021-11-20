Başakşehir - Sivasspor maçını donmadan HD olarak izle!

Süper Lig'de 13.hafta maçında Medipol Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Sivasspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.