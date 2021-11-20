Başakşehir - Sivasspor maçını donmadan HD olarak izle!
Süper Lig'de 13.hafta maçında Medipol Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Sivasspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.
2021-11-20 10:44:22
Süper Lig'de 13.hafta maçında Medipol Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Sivasspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.
Başakşehir-Sivasspor muhtemel 11'ler:
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Mahmut, Berkay, Chadli, Aleksic, Okaka
Sivasspor: Ali, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Fajr, Hakan, Gradel, Henrique, James, Kayode
Başakşehir'de hafif sakatlığı bulunan Edin Visca'nın durumu maç saatinde belli olacak. Sivas temsilcisinde Sefa Yılmaz, Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sakatlığı bulunurken, Uğur Çiftçi ve Mustapha Yatabare ise kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.
Başakşehir-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir-Sivasspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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