Başakşehir, Peter Zulj'u 3 yıllığına transfer ettiğini açıkladı

Başakşehir, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Göztepe'de kiralık olarak geçiren orta saha oyuncusu Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Konuyla ilgili Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.