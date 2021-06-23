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Başakşehir, Peter Zulj'u 3 yıllığına transfer ettiğini açıkladı

Başakşehir, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Göztepe'de kiralık olarak geçiren orta saha oyuncusu Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Google News - Timeturk
23.06.2021 19:03:19
Başakşehir, Peter Zulj'u 3 yıllığına transfer ettiğini açıkladı

Konuyla ilgili Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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