Başakşehir, Peter Zulj'u 3 yıllığına transfer ettiğini açıkladı
Başakşehir, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Göztepe'de kiralık olarak geçiren orta saha oyuncusu Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Konuyla ilgili Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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