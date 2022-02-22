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TIMETURK / SPOR / Başakşehir - Konyaspor maçı hangi kanalda? Başakşehir - Konyaspor maçı kadrosu açıklandı mı? Başakşehir - Konyaspor maçı hangi gün?

Başakşehir - Konyaspor maçı hangi kanalda? Başakşehir - Konyaspor maçı kadrosu açıklandı mı? Başakşehir - Konyaspor maçı hangi gün?

Ahmet Çalık'ın ölümü nedeniyle ertelenen Başakşehir - Konyaspor maçı bugün oynanacak. Konyaspor 49 puanla ikinci sırada yer alıyor. Başakşehir 43 puanla 4. sırada yer alıyor. Önemli eksikliklerle oynayacak olan iki takımın da tek hedefi galibiyet. Başakşehir - Konyaspor maçı hangi kanalda? Başakşehir - Konyaspor maçı kadrosu açıklandı mı?

30 Dakika Önce
2022-02-22 09:59:42
Başakşehir - Konyaspor maçı hangi kanalda? Başakşehir - Konyaspor maçı kadrosu açıklandı mı? Başakşehir - Konyaspor maçı hangi gün?

Bugün oynanacak Süper Lig maçında Başakşehir ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Konyaspor 49 puanla ikinci sırada yer alıyor. Başakşehir 43 puanla 4. sırada yer alıyor. Her iki takımı da önemli eksiklikler bekliyor. Konyaspor'da cezalı olan Abdülkerim ve yeni transferler Alberk, Uğurcan ile Amilton forma giyemeyecek. Başakşehir'de de Salih, Pizzi, Chadli, Trezeguet yeni transferler olarak yok. Okaka ve Deniz kart cezalısı. Mahmut ve Chadli'nin ise sakatlıkları var. Zirve hattında yer alan iki takımda da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak.

Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir - Konyaspor karşılaşmasını Sarper Barış Saka yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Aleksic, Deniz, Ömer Ali, Gulbrandsen

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Mpoku, Bytyqi, Ahmed Hassan .

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