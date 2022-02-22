Başakşehir - Konyaspor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

Süper Lig erteleme maçıyla devam ediyor. 21.hafta karşılaşmasında Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Süper Lig erteleme maçıyla devam ediyor. 21.hafta karşılaşmasında Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak? Başakşehir - Konyaspor maçı hangi gün ve saatte? Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat Salı saat 20:00'da oynanacak. Başakşehir - Konyaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak? Başakşehir - Konyaspor maçı beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. .