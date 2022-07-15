Başakşehir-Konyaspor maçı canlı İzle | Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Konyaspor televizyondan yayınlanacak mı? 2022-2023 sezonuna iyi bir şekilde başlamak için hazırlık maçlarına ağırlık veren Başakşehir ve Konyaspor 15 Temmuz'da birbirleri ile karşılaşacak. Takımlarının son durumlarını görmek isteyen taraftarlar da hazırlık maçlarını ekran başından izlemek istiyor. Peki Başakşehir-Konyaspor maçı canlı yayın var mı? Başakşehir-Konyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak?

Başakşehir-Konyaspor maçı canlı İzle | Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Konyaspor televizyondan yayınlanacak mı? 2022-2023 sezonuna iyi bir şekilde başlamak için hazırlık maçlarına ağırlık veren Başakşehir ve Konyaspor 15 Temmuz'da birbirleri ile karşılaşacak. Takımlarının son durumlarını görmek isteyen taraftarlar da hazırlık maçlarını ekran başından izlemek istiyor. Peki Başakşehir-Konyaspor maçı canlı yayın var mı? Başakşehir-Konyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'de geçen sene iyi bir performans sergileyen Başakşehir ile Konyaspor hazırlık maçında bir araya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden ekipler son eksiklerini görmek için ve yeni sezona formda girmek için hazırlık maçlarına ağırlık veriyor. Yeni sezon kampına giren takımlar hazırlık karşılaşmaları ile yeni transferleri de taraftarlarına tanıtıyor. Başakşehir-Konyaspor maçını televizyondan izlemek isteyen taraftarlar maçın hangi kanalda, saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Başakşehir-Konyaspor maçı canlı İzle

İstanbul ve Konya ekibinini maçı ekranlardan canlı olarak yayınlanacak. Keyifli hazırlık maçını ekran başından izlemek isteyenler 15 Temmuz Cuma günü saat 18:00'de TRT Spor'u açabilirler.

Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Başakşehir-Konyaspor maçı 15 Temmuz'da oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlaaycak ve TRT Spor'dan naklen, canlı yayınlanacak.

Başakşehir Kulübü hakkında

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü veya sponsorluk anlaşması gereğince Medipol Başakşehir Futbol Kulübü,[2] 1990 yılında dönemin İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından kurulan ve 2014 yılının Haziran ayına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyespor bünyesinde faaliyet göstermesinin ardından, 4 Haziran 2014 tarihinde belediye bünyesinden ayrılıp faaliyetlerine futbol kulübü olarak devam etme kararı alarak ismini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak değiştiren futbol kulübü.[3] Kulüp maçlarını İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamaktadır. Şu anki teknik direktörü Emre Belözoğlu'dur. 2019-20 Süper Lig sezonunda tarihinde ilk kez lig şampiyonu oldu.

Konyaspor Kulübü hakkında

Konyaspor Türkiye'nin Konya şehrinde kurulan spor kulübü. Süper Lig'de mücadele etmektedir. İç saha maçlarını 42.000 kişilik Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynamaktadır.

Kulüp 22 Haziran 1922 tarihinde Konya Gençlerbirliği adıyla kurulmuştur. 1965 yılında ise Meramspor, Selçukspor ve Çimentospor ile birleşerek Konyaspor adını almıştır.

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