Başakşehir Koleji'nden Avrupa'ya tarihi fark. Başakşehir Koleji London Lions'u ezdi geçti

Başakşehir Koleji- London Lions maçında tarihi skor yakalandı. Türk temsilcimiz İngiliz rakibini tarihi bir farkla yenmeyi başardı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmada temsilcimiz rakibine 25 sayı fark atarak önemli başarı elde etti. Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından neler söyledi.

Türk basketbol tarihinde bu gece önemli bir başarıya imza atıldı.

Başakşehir Koleji- London Lions maçında tarihi skor yakalandı. Türk temsilcimiz İngiliz rakibini tarihi bir farkla yenmeyi başardı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmada temsilcimiz rakibine 25 sayı fark atarak önemli başarı elde etti. Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından neler söyledi.

Başakşehir Koleji- London Lions maçının sonucu

Başakşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur karşılaşmasında evinde konuk ettiği takımı tarihi bir farkla 107-82'lik skorla mağlup etti.

London Lions'a 25 sayı fark atan temsilcimiz Avrupa'da önemli bir başarıya da imza atmış oldu.

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü ne dedi?

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, "Kendi evimizde mutlaka kazanmak istediğimiz bir maçtı. Hafta sonu oynadığımız Anadolu Efes mücadelesinin yorgunluğu ve kırgınlığına rağmen ikinci çeyrek hariç iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Umarım kalan maçlarda da aynı enerjiyi sahaya yansıtabiliriz. Oyuncularımı emekleri için tebrik, buraya gelip gücümüze güç katan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Maç nerede oynandı?

İlk tur E Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak tur atlayan Bahçeşehir Koleji'nin, 2. turdaki ilk maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 17.00'de başladı.

İngiliz ekibi London Lions ise A Grubu'nda oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 yenilgi alarak adını 2. tura yükselmişti.

İngiliz ekibini konuk eden Başakşehir Koleji bugünkü maçtan aldığı 25 sayılı tarihi farkla Avrupa'da iddialı olduğunu da gösterdi.

Başakşehir Koleji nedir?

1994 yılında, Bahçeşehir'de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, yarım asra yakındır eğitim alanında faaliyet gösteren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesinin bir parçasıdır.Kaliteli eğitimi Türkiye'nin her köşesine ulaştırmak misyonuyla hareket eden Bahçeşehir Koleji, kurulduğu 1994 yılından itibaren Türkiye'ye öncülük eden eğitim modelleri uygulamaya, elde edilen başarılar sonrasında İstanbul'da ve Türkiye genelinde şubeler açmaya başladı.

Başakşehir Koleji Basketbol takımı

Bahçeşehir Koleji başarılarını, 2017 Haziran ayında Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü Derneği çatısı altında kurulan ve Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden profesyonel erkek basketbol takımıyla sürdürmeye başladı.

2017-2018 Sezonu Federasyon Kupası Şampiyon'u olan kulüp, play off final oynama başarısı göstererek ilk yılında Basketbol Süper Lig'e yükseldi. Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu 2018 – 2019 sezonunda geçiren Bahçeşehir Koleji, gösterdiği performansla ertesi sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti ve FIBA Europe Cup'ta boy gösterdi.

2019-2020 Sezonunda hem ING Basketbol Super Ligi hem de FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, oynadığı fair play basketbol ve aldığı galibiyetlerle adını kupanın yarı finaline yazdırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.