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Başakşehir kaçıncı? Giresunspor'un kaç puanı var?

Medipol Başakşehir ile Giresunspor karşılaştı. Ev sahibi ekip sahasında kazanmasını bildi

1 Saat Önce
2021-12-21 22:00:28
Başakşehir kaçıncı? Giresunspor'un kaç puanı var?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir evinde Giresunspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip sahasının avantajını da değerlendirerek 3-1 kazanmasını bildi.
Emre Belözoğlu yönetiminde 8 galibiyet, 2 beraberlik alan Başakşehir üst sıra için de moral bulmuş oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında GZT Giresunspor'u 3-1 yenerken, yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı.

Medipol Başakşehir kaçıncı sırada?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada Deniz Türüç, 69. dakikada Caiçara ve 78. dakikada Visca kaydetti.
Giresunspor'un golünü ise 28. dakikada Diarra kaydetti.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 32'ye yükselti.

Giresunspor kaç puanda?

Giresunspor'un ligde puanı 22.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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