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TIMETURK / SPOR / Başakşehir-Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Başakşehir-Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Başakşehir ile İzmir ekibi Göztepe karşı karşıya geldi. Taraflar 3 puan için sıkı mücadele verdi. Başakşehir kaç puanda? Göztepe kaçıncı sırada?

29 Dakika Önce
2022-01-22 22:09:07
Başakşehir-Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Başakşehir ile İzmir ekibi Göztepe karşı karşıya geldi. T

araflar 3 puan için sıkı mücadele verdi.

Başakşehir kaç puanda? Göztepe kaçıncı sırada?

İşte maça dair ayrıntılar......

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe karşılaştı.

Maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı.

Başakşehir-Göztepe maçının hakemi

Maçı Arda Kardeşler yönetti. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Süleyman Özay üstlendi.

Başakşehir - Göztepe müsabakası, İzmir ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Göztepe, Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkarttı.

Sarı-kırmızılı takımda golleri atan isimler Cherif Ndiaye ile Halil Akbunar oldu. Turuncu-lacivertlilerde fileleri Danijel Aleksic havalandırdı. Medipol Başakşehir 34 puanda kalırken, Göztepe 27 puana yükseldi.

Başakşehir-Göztepe maçının golleri

GOL: 38' Cherif Ndiaye, 87' Halil Akbunar, 90+5' Danijel Aleksic

13. sırada bulunan Göztepe'nin 27 puanı var.

Başakşehir ise 34 puanla 8. sırada bulunuyor .

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