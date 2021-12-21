Başakşehir - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de hafta içi kuşağı ile devam ediyor. 18.hafta maçında Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Giresunspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabakayı futbol severler hangi kanaldan canlı olarak izleyebilecek?