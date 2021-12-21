Başakşehir - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de hafta içi kuşağı ile devam ediyor. 18.hafta maçında Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Giresunspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabakayı futbol severler hangi kanaldan canlı olarak izleyebilecek?
2021-12-21 11:06:36
Süper Lig'de hafta içi kuşağı ile devam ediyor. 18.hafta maçında Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Giresunspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabakayı futbol severler hangi kanaldan canlı olarak izleyebilecek?
Başakşehir - Giresunspor maçı bugün saat 17:00'da başlarken karşılaşma Alper Uğurlu düdük çalacak.
Başakşehir - Giresunspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Başakşehir - Giresunspor maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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