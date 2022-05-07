Başakşehir - Galatasaray maçını canlı izle! SÜPER LİG

Süper Lig'in 36.haftasında Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlıyor. Birçok taraftar bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor? Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı futbol severler hangi kanaldan takip edebilecek?

Süper Lig'in 36.haftasında Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlıyor. Birçok taraftar bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor? Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı futbol severler hangi kanaldan takip edebilecek? Başakşehir - Galatasaray maçı hangi gün ve saatte? Başakşehir - Galatasaray maçı bugün saat 19.00'da oynanacak. Başakşehir - Galatasaray Süper Lig'in 36.haftasında karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Galatasaray maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .