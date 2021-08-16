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TIMETURK / SPOR / Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir Kulübü, deneyimli futbolcu Rafael ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-08-16 17:13:30
Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı

Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, Rafael'e kariyerinin devamında başarılar dilendi.

"Turuncu lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Rafael, 2020-2021 sezonunun başında İstanbul ekibine transfer olmuş ve toplamda 28 resmi maçta forma giyerek 1 asiste imza atmıştı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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