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Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi mi? Açıklama geldi

Süper Lig'de Pazar günü oynanacak olan Başakşehir - Antalyaspor maçı olumsuz hava koşulları yüzünden ertelendi.

19 Dakika Önce
2022-03-12 23:14:23
Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi mi? Açıklama geldi

Süper Lig'de flaş bir erteleme kararı geldi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak .

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