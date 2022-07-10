Başakşehir - Antalyaspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

Yeni sezona hazır bir şekilde girmek isteyen kulüpler hazırlık maçlarını sürdürmeye devam ediyor. Başakşehir - Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Başakşehir - Antalyaspor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Başakşehir - Antalyaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?