Başakşehir - Antalyaspor maçı canlı nasıl izlenir?

Süper Lig'in 29.haftasında Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?