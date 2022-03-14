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TIMETURK / SPOR / Başakşehir - Antalyaspor maçı canlı nasıl izlenir?

Başakşehir - Antalyaspor maçı canlı nasıl izlenir?

Süper Lig'in 29.haftasında Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-03-14 12:06:55
Başakşehir - Antalyaspor maçı canlı nasıl izlenir?

Süper Lig'in 29.haftasında Başakşehir kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Antalyaspor maçı bugün 16:00'da başlayacak.

Başakşehir - Antalyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Antalyaspor maçı beIN Sport 1'den canlı izlenebilecek.

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