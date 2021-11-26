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TIMETURK / SPOR / Başakşehir - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Başakşehir - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 14.haftasında Başakşehir ile Altay karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-11-26 16:10:44
Başakşehir - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 14.haftasında Başakşehir ile Altay karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALTAY'DA 2 EKSİK VAR!

İzmir temsilcisinde Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.

HEDEF 6'DA 6 YAPMAK!

Süper Lig'in 14. haftasında Altay'ı konuk edecek olan Başakşehir, Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 maçı kazanmıştı. Turuncu-lacivertli ekip, üst üste altıncı galibiyetini almayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Altay maçı 26 Kasım Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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