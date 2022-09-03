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Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor maçı ilk 11 belli mi? Başakşehir - Alanyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarların heyecanla beklediği Başakşehir - Alanyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor ilk 11’ler belli mi? Başakşehir - Alanyaspor maçı canlı hangi kanalda olacak? İşte Başakşehir - Alanyaspor maçının detayları…

30 Dakika Önce
2022-09-03 13:29:14
Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor maçı ilk 11 belli mi? Başakşehir - Alanyaspor maçı CANLI
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanlı geçmesi beklenen Başakşehir - Alanyaspor maçının saati merak ediliyor.

Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman?

Milyonlarca taraftar tarafından Başakşehir - Alanyaspor maç saati araştırılıyor. Karşılaşma 3 Eylül Cumartesi günü (Bugün) saat 19.15'te gerçekleşecek.
Medipol Başakşehir-Alanyaspor maçı hakemi ise merak konusu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Başakşehir-Alanyaspor maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir - Alanyspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek. Maçta 11'ler henüz açıklanmadı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
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